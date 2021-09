Napoli Basket, Sacripanti: "Prendiamoci quanto di buono fatto a Treviso" Il coach azzurro: "Abbiamo giocato una discreta partita fino a tre quarti di gara"

"Abbiamo il dispiacere di aver lasciato lì la partita ad un certo punto quando Treviso comunque è riuscita ad avere il sopravvento e ad andare via". Ecco il commento del coach della GeVi Napoli, Stefano Sacripanti, al termine del secondo match di Supercoppa, perso al PalaVerde contro la NutriBullet Treviso con il risultato di 81-74. "Purtroppo nei momenti in cui abbiamo avuto un parziale negativo non siamo stati bravi a riprenderci, non siamo stati bravi a rimettere in discussione il risultato. Prendiamo quello che di buono abbiamo fatto, cioè qualche punto in più rispetto alle partite precedenti. Abbiamo giocato una discreta partita fino a tre quarti di gara. È mancata forza e decisione per reagire, ma siamo in preparazione e ora affronteremo Brescia. C'è da continuare a lavorare per crescare e aumentare i minuti di buona pallacanestro". Treviso alle Final Eight, per Napoli e Brescia saranno sfide di preparazione al campionato. Si riparte sabato (palla a due alle 20) con Germani-GeVi al Palaleonessa.