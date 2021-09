Juve Stabia corsara, Evacuo subito letale: Vibonese k.o. 1-3 al "Razza" Prima vittoria in campionato per gli uomini di Novellino, a bersaglio pure Berardocco e Bentivegna

Campania felix nella terza giornata del girone C di Serie C. Dopo i successi di Turris e Paganese, e in attesa di Avellino – Latina, fa festa anche la Juve Stabia, corsara con il finale di 3-1 in casa della Vibonese. Vantaggio delle vespe sul finale di primo tempo con un rigore trasformato da Berardocco, raddoppio in avvio di ripresa con un gol di Bentivegna, rete del momentaneo 1-2 firmata da Basso e sigillo finale, dagli undici metri, del neo-acquisto Evacuo.

Il tabellino.

Vibonese – Juve Stabia 1-3

Marcatori: pt 45' Berardocco (rig.); st 6' Bentivegna, 20' Basso, 44' Evacuo (rig.).

Vibonese (4-2-3-1): Mengoni; Polidori, Grillo (18' st Bellini), Basso, Spina, Tumbarello (18' st Golfo), Ciotti, Persano (10' st La Ragione), Mauceri, Vergara, Cattaneo. A disp.: Marson, Mahrous, Alvaro, Gelorese, Ngom, Senesi, Cigagna, Fomov. All.: D’Agostino.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo (34' st Troest); Davì, Berardocco (25' st Altobelli); Panico (13' st Stoppa), Schiavi, Bentivegna (34' st Scaccabarozzi); Della Pietra (13' st Evacuo). A disp.: Russo, Pozzer, Stoppa, Scaccabarozzi, Squizzato, Guarracino, Lipari, Cinaglia, Esposito. All.: Novellino.

Arbitro: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Assistenti: Giuseppe Licari della sezione di Marsala e Franco Iacovacci della sezione di Latina. Quarto ufficiale: Arcidiacono della sezione di Acireale.

Note: Espulsi: Al 50' st Polidori per gioco falloso. Ammoniti: Tonucci, Ciotti, Spina, Davì. Angoli: 1-4. Recupero: pt 0', st 5'.