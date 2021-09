Juve Stabia - Campobasso, la probabile formazione delle vespe Novellino: "Servirà serenità, autostima e sicurezza. Troest? Arriverà il suo momento"

Al termine della seduta di rifinitura Walter Alfredo Novellino ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il Juve Stabia - Campobasso, gara valida per la quarta giornata del girone C di Serie C, in programma per domani, 18 settembre 2021, con calcio d'inizio alle 17,30, allo stadio “Menti”. Indisponibili Eusepi, Guarracino, Lazzari e Todisco.

In conferenza stampa il tecnico delle vespe ha così presentato il prossimo incontro: “Ci vuole ancora un po’ di tempo affinché la squadra raggiunta la condizione ideale, ma sono felice del lavoro finora svolto. Stiamo dimostrando di essere organizzati, stiamo giocando bene. Troest? Arriverà il suo momento, ci tornerà utile. Tonucci e Caldore sono due calciatori che stanno dimostrando di meritare di giocare. Abbiamo dei giovani importantissimi. La priorità è la salvezza. Evacuo? È da tanto tempo che non fa una partita e Della Pietra si sta dando un gran da fare. Contro il Campobasso servirà, serenità, autostima e sicurezza”.

L'elenco dei 22 convocati.



Portieri: Pozzer, Russo, Sarri.



Difensori: Caldore, Cinaglia, Donati, Esposito, Rizzo, Tonucci, Troest.



Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Davì, Scaccabarozzi, Schiavi, Squizzato.



Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Evacuo, Lipari, Panico, Stoppa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Davì, Berardocco; Panico, Schiavi, Bentivegna; Della Pietra. A disp.: Pozzero, Russo, Cinaglia, Esposito, Troest, Altobelli, Scaccabarozzi, Squizzato, Evacuo, Lipari, Stoppa. All.: Novellino.