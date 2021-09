Juve Stabia, quarto risultato utile di fila: 0-0 al "Menti" con il Campobasso Le vespe rimandano ancora l'appuntamento con il primo successo casalingo stagionale

A inaugurare il quadro delle gare valide per la quarta giornata del girone C di Serie C è stato l'anticipo tra Juve Stabia e Campobasso. Al “Menti” è maturato un pareggio con il risultato finale di 0-0. Ancora rimandato l'appuntamento con il primo successo casalingo stagionale, Quarto risultato utile di fila per le vespe di Walter Alfredo Novellino, che salgono a quota 6 punti in classifica. Domani, alle 21, su 696 TV, interverrà in collegamento Skype il centrocampista dei gialloblù, Luca Berardocco.

Il tabellino.

Juve Stabia – Campobasso 0-0

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Davì, Altobelli (1' st Berardocco); Bentivegna, Schiavi (1' st Stoppa), Panico (16' st Scaccabarozzi); Della Pietra (7' st Evacuo). A disp: Russo, Pozzer, Scaccabarozzi, Squizzato, Lipari. Troest, Cinaglia, Esposito. All.: Novellino.

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Tenkorang (40' st Giunta), Bontà, Candellori; Di Francesco (19' st Emmausso), Rossetti (40' st Pace), Vitali. A disp.: Zamarion, Coco, Nacci, Martino, De Biase, Ciocca, Liguori, Magri. All.: Cudini.

Arbitro: Galipó della sezione di Firenze. Assistenti: Pragliola della sezione di Terni e Trasciatti della sezione di Foligno. Quarto ufficiale: Costa della sezione di Catanzaro,

Note: Ammoniti: Bontà, Sbardella e Caldore. Angoli: 3-1. Note: pt 0', st 5'.