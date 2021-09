Napoli, primato con la Sampdoria già nel mirino Il rientro a Castel Volturno con il turno infrasettimanale dietro l'angolo

L'occasione del primo posto senza condivisione con le avversarie non è stata sprecata dal Napoli. La trasferta di Udine ha garantito ulteriori certezze alla squadra partenopea, che lancia segnali decisi nella corsa Champions e nella lotta per il primato. Ieri sera, alla Dacia Arena, è stata subito corsa azzurra con Insigne. Lancio di Mario Rui, lob del capitano, tocco decisivo di Osimhen. Il nigeriano è in serie positiva: doppietta a Leicester, 1-0 al 24'. Il palo colpito da Fabian Ruiz è stata la riprova della differenza tra le due squadre per qualità e gioco nei novanta minuti in terra friulana. Sull'asse dei centrali sono arrivate le stoccate decisive per chiudere subito la sfida. Al 35', il tentativo di Koulibaly si è trasformato in un assist per Rrahmani. Al 52', il senegalese ha colpito con una conclusione di potenza per il 3-0. Nel match con l'Udinese Anguissa si è confermato ad alti livelli e nel finale Lozano si è regalato il colpo di qualità per il poker che vale il primato in solitaria. Vittoria, punteggio pieno, quota 12, +2 su Inter e Milan, +10 sulla Juventus e il turno infrasettimanale è già dietro l'angolo. Giovedì, alle 18.30, sarà trasferta a Marassi per la squadra di Spalletti, che sarà ospite della Sampdoria.