Napoli, D'Aversa lancia la sfida sui punti deboli degli azzurri La Sampdoria mette nel mirino i partenopei, il tecnico dei blucerchiati esalta i partenopei

Calendario formato tour de force ed è già la vigilia di Sampdoria – Napoli. Domani (ore 18,30), al “Ferraris”, gli azzurri andranno a caccia del bis nel capoluogo ligure, dopo il successo contro il Genoa, e della quinta vittoria consecutiva in campionato, operare il controsorpasso in testa alla classifica sull'Inter, fresca di vittoria per 3-1 a Firenze, e confermarsi in testa a punteggio pieno. La Doria, reduce dal blitz per 3-0 al “Castellani”, contro l'Empoli, attende Insigne e compagni con fare sornione, desiderosa di piazzare il primo sgambetto stagionale ai partenopei: “Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Sono completi, hanno sia l'attacco alla profondità, sia tecnica da poter sfruttare tra le linee, la miglior difesa e sono la squadra che ha tirato di più in porta in questo avvio di campionato. Quello che sorprende è la mentalità che stanno costruendo è un ambiente da cui trapela il concetto di sacrificio, di spirito di gruppo, termini che Spalletti porta avanti insistendo su questi aspetti” ha dichiarato Roberto D'Aversa, tecnico dei blucerchiati, in conferenza stampa. “Mi riallaccio alle dichiarazioni di Zola sul fatto che non il Napoli non ha punti deboli. Vista così, sembrerebbe una squadra senza punti deboli, ma noi dovremo essere bravi in base al lavoro fatto in settimana a provare a scoprire qualche lacuna nella loro organizzazione di gioco, limitando gli errori e portando in campo intensità e determinazione” ha concluso l'allenatore. Sul fronte mercato improvvisa accelerata per il riscatto di Anguissa, che ci ha messo poche partite per convincere tutti. Contatti in corso con il Fulham, che detiene la titolarità del cartellino del centrocampista camerunese.