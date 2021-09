Sampdoria - Napoli, le probabili formazioni Sponda azzurra, due novità rispetto all'undici iniziale schierato alla Dacia Arena contro l'Udinese

Una prova di forza per riprendersi il comando solitario della classifica a punteggio pieno. Al “Ferraris”, contro la Sampdoria, il Napoli è pronto a lanciare l'assalto alla quinta vittoria consecutiva in campionato. Calcio d'inizio alle 18,30. Sul fronte formazione, “squadra che vince non si cambia”. O quasi. Zielinski dovrebbe essere preferito ad Elmas a centrocampo così come Lozano a Politano nel tridente d'attacco. E poi, avanti tutta con i restanti nove undicesimi opposti dall'inizio all'Udinese. In difesa si profila la terza panchina consecutiva per Manolas, scalzato da Rrhamani, in grande spolvero, ancora una volta pronto a far coppia con Koulibaly, stratosferico e assoluto protagonista dell'avvio super dei partenopei. Ai loro lati Di Lorenzo e Mario Rui. A completare la mediana, in attesa del completo recupero di Demme, saranno altri due inamovibili: Fabián Ruiz e Anguissa, per il quale sono in corso negoziati con il Fulham, finalizzati all'immediato riscatto del suo cartellino. Insigne e Osimhen blinderanno lo starting eleven. Dall'altra parte del campo una squadra in salute, la Doria di D'Aversa. In dubbio Thorsby, tra le idee di mercato di Giuntoli nel corso dell'estate. Il gigante norvegese è favorito su Askildsen ed Ekdal per affinacare Silva nel settore nevralgico che avrà in Candreva e Damsgaard i temibili cursori di fascia. Occhio, là davanti, alle vecche volpi Caputo e Quagliarella. Rodato il quartetto difensivo davanti a Audero: Yoshida e Colley centrali, Bereszynski a destra e Augello a sinistra.

Sampdoria – Napoli, le probabili formazioni.

Stadio “Ferraris” (ore 18,30)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All.: D'Aversa.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Anguissa, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti.

Arbitro: Valeri della sezione di Roma 2.