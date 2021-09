Basket, Serie A: Coppa Italia dal mercoledì con il giorno di riposo Novità nel format e nel programma dell'evento tricolore che tornerà nelle Marche

L'edizione 2022 della Coppa Italia della LegaBasket Serie A sarà disputata alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Sarà ritorno nel palasport marchigiano a distanza di due anni quando, poco prima della pandemia, la LBA ottenne risultati straordinari in termini di pubblico (9706 spettatori per la finale tra Venezia e Brindisi con 31550 accessi totali all'evento). L'edizione 2022 proporrà il cambio di format. La Coppa Italia non sarà più disputata su 4 giorni, ma bensì su 5 con il riposo. La Final Eight inizierà il mercoledì (16 febbraio) e terminerà domenica (20 febbraio). Nelle giornate di mercoledì e giovedì saranno disputati i quarti di finale. Giorno di riposo il venerdì per concedere ore di recupero fisico alle squadre con il weekend, sabato e domenica, dedicato alle semifinali e alla finale. Sabato inizierà la stagione regolare e sarà, di fatto, via anche alla qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia: accederanno all'evento di Pesaro le prime 8 della classifica al termine del girone d'andata.