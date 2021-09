Basket, Napoli-Milano: biglietti e abbonamenti verso l'esordio Domani, con palla a due alle 20, la Gevi ospiterà l'A|X Armani Exchange al PalaBarbuto

Grande attesa per la sfida tra la Gevi Napoli e l'A|X Armani Exchange Milano. Domani sera, con palla a due 20, il PalaBarbuto ospiterà il match che aprirà la Serie A 2021/2022. Sono disponibili ancora pochi biglietti per assistere alla gara: ticket acquistabili esclusivamente sul circuito Viva Ticket (punti vendita e online). I botteghini del PalaBarbuto resteranno chiusi.

Tamponi gratis - "In occasione della sfida con l’A|X Armani Exchange Milano, l’ingresso al PalaBarbuto del pubblico sarà consentito a partire dalle ore 18. - si legge nella nota del club azzurro - Per accedere è necessario essere in possesso del green pass, oltre ovviamente al titolo di accesso e al documento di identità. Si può ottenere la certificazione verde anche attraverso tampone rapido negativo. La Farmacia San Ciro dei Dottori Guerra (via De Sivo 1, Napoli) effettuerà gratuitamente i tamponi ai possessori del biglietto per la partita o dell’abbonamento stagionale. I test saranno effettuati esclusivamente in giornata dalle 16 alle 20".

Abbonamenti - "La campagna abbonamenti della Gevi Napoli Basket riprenderà dopo la prima giornata di campionato. Per tutti coloro che compreranno l’abbonamento entro oggi, il ritiro della tessera, anche per coloro i quali non siano riusciti a farlo nelle giornate già indicate dalla società, sarà possibile sabato dalle 10 alle 12.30 al PalaBarbuto (lato Piscina Scandone) previa esibizione del documento di riconoscimento e della ricevuta di pagamento dell’abbonamento. Si potrà ritirare per delega la tessera, esclusivamente tramite esibizione di quanto sopra già indicato, oltra la delega scritta e controfirmata dal delegante con l’espressa indicazione di chi ritira l’abbonamento".