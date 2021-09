Napoli, altro poker servito e Spalletti festeggia un inizio da record All'orizzonte c'è la sfida con il Cagliari di Mazzarri, in città dilaga l'entusiasmo dei tifosi

Sognano a occhi aperti i tifosi del Napoli. Un altro poker servito in trasferta su un ostico tappeto verde della Serie A; un altro all-in vincente degli scugnizzi partenopei. Da Udine a Genova, sponda Sampdoria: secondo 4-0 consecutivo e celan sheet di fila; 8 gol in 2 partite; 14 reti totali a fronte di 2 sole subite; quinta vittoria consecutiva. Altre voci all'elenco della partenza sprint? Controsorpasso all'Inter in testa alla classifica, Insigne e compagni di nuovo al comando solitario della graduatoria a punteggio pieno. Non basta ancora? Marcia record per Spalletti, che mai in carriera aveva iniziato così bene. E, allora, spazio all'entusiasmo dei supporter azzurri. In città si respira aria un'aria leggera, leggerissima. Tutti pazzi per la squadra, il tecnico di Certaldo e Osimhen. Domenica, al “Maradona”, altro giro altra corsa: alle 20,45 sarà il momento di accendere i riflettori per la sfida con il Cagliari di Mazzarri, reduce dal 2-2 all'esordio sulla panchina sarda contro un altro ex Napoli, ovvero Sarri, ora alla guida della Lazio, e dallo scivolone casalingo (0-2) contro l'Empoli. Non resta che continuare a tenere il piede pigiato sull'acceleratore.