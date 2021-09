Verso Napoli-Cagliari, tornelli aperti dalle 16.45 Invito al pubblico verso la sfida di domani al "Maradona" (calcio d'inizio alle 20.45)

Ritmi serrati per tutte le squadre, il Napoli vive subito ore di vigilia di una nuova gara di campionato. Posticipo domenicale per gli azzurri, che domani (calcio d'inizio alle 20.45) affronteranno il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri, reduce dal ko casalingo con l'Empoli (0-2) nel turno infrasettimanale. Il Napoli sarà l'ultima delle big a scendere in campo nella sesta giornata e avrà un quadro definito dei risultati.

Occasione o responsabilità: il Napoli ha piazzato il secondo poker consecutivo a Marassi con la Sampdoria. Ripresa immediata a Castel Volturno e per Stanislav Lobotka si conferma il percorso di terapie e lavoro personalizzato in palestra. Esito negativo agli esami diagnostici e alla visita neurologica a cui si è sottoposto Amir Rrahmani, ieri mattina, alla clinica Pineta Grande.

Attesa per Diego Demme, Faouzi Ghoulam e Dries Mertens, tornati in gruppo. Come già accaduto per le precedenti gare casalinghe, la Società Sportiva Calcio Napoli ha invitato i tifosi ad anticipare l'orario di arrivo allo stadio. I tornelli saranno aperti sin dalle 16.45 di domani per consentire di effettuare i controlli di sicurezza, "necessari per un ordinato svolgimento dell'evento calcistico": si legge nella nota ufficiale del club.