Il Napoli vola e Spalletti ha un altro motivo per sorridere Il tecnico di Certaldo ha recuperato due calciatori, che saranno convocati per la sfida col Cagliari

“A essere noi si sta bene, ve lo assicuro”. Con la consueta verve toscana, Luciano Spalletti ha presentato così Napoli – Cagliari, in programma domani, alle 20,45, allo stadio “Maradona”. Cinque vittorie consecutive, primato solitario a punteggio pieno, record di successi in avvio di campionato per il tecnico di Certaldo, che mette nel mirino i sardi dell'ex Mazzarri e predica calma per la corsa allo scudetto, pur non nascondendosi dietro a un dito: “Ci sentiamo avvolti dall'affetto dei tifosi. Quello dei candidati alla prima posizione è un condominio di 7 squadre e noi vogliamo assumerci il peso dei nostri millesimali, ma non vogliamo le quote degli altri, sono le stesse per tutti. Poi ci sono momenti migliori e peggiori, dobbiamo essere pronti a tutto”. Clima sereno e a incrementare l'ottimismo ci sono i recuperi di Demme e Mertens, che andranno ad ampliare il ventaglio di scelte a disposizione per variare gli interpreti dall'inizio o a gara in corso. In tal senso, sul fronte formazione, si va verso la conferma dello starging eleven opposto giovedì scorso alla Sampdoria con Politano al posto di Lozano a rappresentare l'unica, probabile, novità. In difesa come rinunciare a Rrhamani in coppia con Koulibaly? Ma la chiusura di Spalletti è stata dedicata al grande escluso delle ultime tre partite, Manolas: “A Genova è entrato molto bene, con la cattiveria giusta. Se continueremo a essere gruppo arriveremo lontano”.