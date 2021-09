Napoli-Cagliari, riecco Demme e Mertens tra i convocati Da giorni in gruppo, il tedesco e il belga rientrano nei giochi pre gara

Alle 20.45, allo stadio "Diego Armando Maradona", il Napoli ospiterà il Cagliari per il posticipo domenicale della sesta giornata di campionato. Caccia al sesto successo consecutivo in Serie A per la squadra di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ritrova Diego Demme e Dries Mertens, non ancora al top della condizione, ma al rientro nella lista dei convocati. Il mediano tedesco è fermo dall'infortunio rimediato nel match precampionato di Dimaro-Folgarida con la Pro Vercelli. Mertens è in fase di recupero completo dall'intervento di stabilizzazione alla spalla sinistra, operata subito dopo il quarto di finale di Euro 2020 perso dal suo Belgio contro l'Italia. L'undici titolare non subirà modifiche: l'unico ballottaggio, per il ruolo d'esterno d'attacco, è quello tra Hirving Lozano, assist-man a Marassi contro la Sampdoria, e Matteo Politano.

Napoli-Cagliari, i convocati

Portieri: Marfella, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano