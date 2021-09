Juve Stabia, quinto risultato utile di fila. Il Foggia riacciuffa le vespe: 1-1 Allo "Zaccheria" vantaggio firmato da Pancio, ripreso da un gran gol di Nicoletti dalla distanza

Quinto risultato utile consecutivo per la Juve Stabia, che centra il secondo pareggio di fila superando indenne l'esame dello “Zaccheria”. Con il Foggia, nella quinta giornata del girone C di Serie C, finisce 1-1. Vantaggio delle vespe con Panico, nella ripresa pari dei satanelli con una splendida botta dalla distanza di Nicoletti. Mercoledì (ore 18) trasferta al “Francioni” con il Latina.

Il tabellino.

Foggia – Juve Stabia 1-1

Marcatori: pt 23' Panico, st 19' Nicoletti.

Foggia (4-3-3): Alastra; Garattoni, Girasole, Sciacca, Nicoletti; Peterman, Gallo (20' st Ballarini), Rocca; Merola (41' st Merkaj), Ferrante (20' st Di Grazia), Curcio. A disp. : Volpe, Markic, Di Pasquale, Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Tuzzo. All.: Zeman.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Rizzo, Tonucci, Cinaglia (40' st Troest), Donati; Berardocco (21' st Evacuo), Altobelli; Bentivegna (21' st Squizzato), Schiavi (13' st Scaccabarozzi), Stoppa (40' st Caldore); Panico. A disp. : Lazzari, Maresca; Davì, Della Pietra, Lipari, Caldore, Esposito. All.: Novellino.

Arbitro: Luciani della sezione di Roma 1. Assistenti: Cerilli della sezione di Latina e Vettorel della sezione di Latina. Quarto Ufficiale: Scatena della sezione di Avezzano.

Note: Ammoniti: Cinaglia, Stoppa, Berardocco. Angoli: 6-3. Recupero: 0' pt, 5' st.