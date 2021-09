Napoli, 6 bellissimo: Osimehn e Insigne (rigore) stendono pure il Cagliari Al "Maradona" i sardi di Mazzarri battuti 2-0, sesta vittoria di fila e primato consolidato

Sesta vittoria consecutiva e comando della classifica consolidato dopo il pari per 2-2 tra Inter e Atalanta. Il Napoli si sbarazza del Cagliari di Mazzarri con un secco 2-0 e si conferma al comando della classifica di Serie A, imbattuta e a punteggio pieno. Al “Maradona” Osimhen continua ad alimentare il suo stato di grazia portando in vantaggio gli azzurri, chiude in conti Insigne su calcio di rigore.

Il tabellino.

Napoli – Cagliari 2-0

Marcatori: pt 11' Osimhen, st 12' Insigne (rig.)

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz (43' st Demme); Politano (24' st Lozano), Zielinski (24' st Elmas), Insigne (32' st Ounas); Osimhen (32' st Petagna). A disp.: Marfella, Meret, Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Zanoli, Mertens. All.: Spalletti.

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz (23' st Ceppitelli); Zappa, Razvan, Strootman (40' st Grassi), Deiola (23' st Keita), Lykogiannis (40' st Pereiro); Nandez; Joao Pedro. A disp.: Aresti, Radunovic, Altare, Bellanova, Carboni, Oliva, Pavoletti. All.: Mazzarri.

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì.

Note: Ammoniti: Osimhen, Elmas, Walukiewicz. Recupero: pt 0', st 3'.