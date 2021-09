Napoli-Cagliari 2-0, Spalletti: "Atteso il momento buono, va anche cercato" Il tecnico: "Osimhen? È incredibile dal punto di vista atletico"

"La mia squadra ha fatto una buona partita non andando mai in confusione, gestendo bene e aspettando il momento buono. Il momento va anche cercato e su questo aspetto potevamo fare qualcosa di più, ma i momenti buoni li abbiamo creati e sfruttati. Poteva andare anche meglio, ma non abbiamo mai messo la gara in discussione e l'abbiamo vinta meritatamente". Luciano Spalletti ha commentato così il 2-0 del suo Napoli sul Cagliari al "Maradona".

"Osimhen? È incredibile dal punto di vista atletico. Toglie tempo all'avvesario e non fa cambiare volto alla squadra. - ha aggiunto il tecnico azzurro - Ha il merito di essere un bomber, ma soprattutto di essere un uomo squadra. Ha margini di mglioramento perché ci sono molte cose che nel nostro calcio deve ancora imparare. Sa fare bene alcune cose, ad altre non pensa, ma se le valuterà sarà ancora più forte".

Sul primo posto: "Dobbiamo crescere ancora. Dovremo farne di strada. La squadra è consapevole delle qualità e della forza, ma ci sono avversarie di altissimo livello. Ripeto: bisogna lavorare e restare sul pezzo".