Napoli, solo lo spauracchio Coppa d'Africa nel primato azzurro Giovedì (ore 18.45) la sfida con lo Spartak Mosca in Europa League: turnover per Spalletti

Numeri da primato e la vetta della classifica offre una serenità che mancava da tempo all'ambiente, ma Luciano Spalletti ha più volte ribadito la distanza dalla pressione, che inevitabilmente arriva con uno sprint come quello firmato dagli azzurri. Il Napoli ha messo lo Spartak Mosca nel mirino. Giovedì, alle 18.45, sarà nuova sfida al “Maradona”. In Europa League, nel girone C, si riparte dal 2-2 del primo turno a Leicester definito dalla doppietta di Victor Osimhen. Il Napoli è già al lavoro per il rinnovo, per blindare ulteriormente il contratto firmato nell'estate 2020.

Probabile turnover contro i russi per Spalletti, che non ha alterato il contesto gara. Al Napoli occorrevano certezze e sono arrivate con la rotazione minima. Dopo il 6 su 6 in campionato ci sarà da affrontare la Fiorentina al “Franchi”: l'obiettivo della settima vittoria consecutiva contro una squadra che si è rilanciata pienamente con Vincenzo Italiano in panchina.

Il rilancio partenopeo è nato anche grazie alla conferma dei big e di un mercato low-cost, ma che va riletto dopo le prestazioni garantite da André Anguissa. Il camerunense si è messo subito a disposizione e sta offrendo tante soluzioni in mediana. Lo spauracchio del momento è unicamente la Coppa d'Africa, che dovrebbe determinare l'uscita di Anguissa (Camerun), Osimhen (Nigeria) e Kalidou Koulibaly (Senegal) nelle prime settimane del 2022.

La designazione arbitrale - Quaterna slovacca e VAR olandese per la gara Napoli - Spartak Mosca, valida per la seconda giornata del girone C di UEFA Europa League, sarà diretta da Ivan Kruzliak con Branislav Hancko e Jan Pozor assistenti e Peter Kralovic quarto ufficiale. Nella "var room" ci saranno gli olandesi, Bastian Dankert e Kevin Blom.