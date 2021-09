Basket, Serie A: primo ribaltone, Martino torna alla Fortitudo Dimissioni di Repesa e il club felsineo punta sul rientrante, che ha salutato la Reggiana

Al termine di Fortitudo-Reggiana Jasmin Repesa aveva rassegnato le dimissioni da coach della squadra felsinea, presentate per motivi di salute e accettate dal club, che punta su Antimo Martino. Il ritorno del coach di Isernia arriva solo dopo la risoluzione consensuale con la Pallacanestro Reggiana, prossima avversaria di Napoli in campionato.

Risolto il contratto, con scadenza giugno 2023, tra il sodalizio biancorosso e Martino, il tecnico ha firmato per il ritorno alla Effe, con cui ha conquistato la promozione diretta in Serie A nel 2019, la Supercoppa LNP e firmato un buonissimo campionato in massima serie, chiuso dalla pandemia, ma con il sesto posto in regular season, la semifinale di Coppa Italia e la qualificazione in Basketball Champions League. "Da parte di tutto il sodalizio della Effe: Bentornato e buon lavoro Antimo": questo il messaggio da parte della Fortitudo per Martino. Primo ribaltone, quindi, con l'uscita di Repesa.

Testa alla sfida contro la Reggiana, invece, per il Napoli Basket, che domani (palla a due alle 20) prenderà parte al memorial Michele Amoroso. Al PalaBarbuto sarà amichevole contro la Gevi Vasto (Serie C Gold Abruzzo): le due squadre saranno composte da un mix di atleti dei due roster in due tempi da 12 minuti con la gara da 3 punti e delle schiacciate all'intervallo.