Latina - Juve Stabia, la probabile formazione delle vespe Novellino deve rinunciare a 6 calciatori, gialloblù all'assalto del sesto risultato utile di fila

Il tecnico Walter Alfredo Novellino ha reso nota la lista dei 21 calciatori convocati per Latina - Juve Stabia, valida per la sesta giornata del girone C di Serie C, in programma alle 18 allo stadio “Francioni”. Indisponibili Davì, Donati, Eusepi, Pozzer, Russo e Todisco. Le vespe vanno a caccia del sesto risultato utile consecutivo, con l'obiettivo di confermarsi tra le squadre imbattute nel raggruppamento meridionale della Lega Pro.

L'elenco dei 21 convocati.



Portieri: Lazzari, Maresca, Sarri.



Difensori: Caldore, Cinaglia, Esposito, Rizzo, Tonucci, Troest.



Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Guarracino, Scaccabarozzi, Schiavi, Squizzato.



Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Evacuo, Lipari, Panico, Stoppa.



La probabile formazione.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Cinaglia, Caldore, Tonucci, Rizzo; Altobelli, Schiavi; Bentivegna, Stoppa, Panico: Della Pietra. A disp.: Maresca, Lazzari, Esposito, Troest, Guarracino, Berardocco, Scaccabarozzi, Squizzato, Evacuo, Lipari. All.: Novellino.