Napoli, esame di russo al "Maradona" per confermarsi armata azzurra Europa League, domani alle 18,45 la sfida con lo Spartak Mosca. Spalletti pronto al turnvoer

In campionato si scrive Napoli e si legge rullo compressore, in Europa League è arrivato il momento di piallare, sportivamente parlando, i primi avversari per dare continuità al pari in rimonta in casa del Leicester. Caccia a 3 punti pesanti nell'ottica della classifica del gruppo C. Gli azzurri sono pronti a lanciare l'assalto allo Spartak Mosca, avversario di turno domani, al “Maradona”, nella seconda giornata della fase a gironi 2021/2022 della seconda più importante competizione continentale per club. Calcio d'inizio alle 18,45. La partita cade nel mezzo tra la sfida giocata e vinta con il Cagliari e di quella da giocare e vincere, tra le mura amiche, contro la rivelazione Fiorentina. E così per gestire le fatiche accumulate e quelle da sostenere, Spalletti darà vita a un turnover ragionato. Davanti a Meret, pronto al rientro dopo aver smaltito il fastidioso infortunio rimediato a Udine, Manolas tornerà a far coppia con Koulibaly, dando modo a Rrhamani di rifiatare. Chance per Malcuit a destra, con Di Lorenzo dirottato a sinistra per far riposare Mario Rui. In mediana tutto pronto per un altro rientro, quello di Demme, che darà modo di staccare la spina a Fabián Ruiz. Lo spagnolo verrà alternato ad Anugissa. E a proposito di staffette, in attacco toccherà a Lozano al posto di Politano. Esame di russo per un Napoli formato armata azzurra.