Napoli Basket, tutto pronto per il Memorial Amoroso: il programma della serata

Al PalaBarbuto appuntamento con la prima edizione del Memorial Michele Amoroso. Palla a due alle 20,30 per l'evento solidale in occasione del quale si affronteranno, in due tempi da 12 minuti, due formazioni miste, composte dai cestisti della GeVi Napoli e della GeVi Vasto, agli ordini dei coach Sacripanti e Di Salvatore. Oltre alla partita sono in programma due spettacolari gare di tiro da 3 punti e di schiacciate: una giuria, composta da pubblico ed addetti ai lavori, assegnerà il premio per la “Best Dunk” della serata. L’ingresso al Memorial Michele Amoroso sarà gratuito con la possibilità, per chiunque volesse contribuire a una nobile causa, di effettuare una donazione tramite bonifico, per un importo minimo di 5 euro, alla Fondazione Santobono Pausilipon. L’intero ricavato della serata sarà, infatti, devoluto al reparto di Oncologia Pediatrica dell'ospedale Santobono di Napoli, grazie alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, diretta dalla dottoressa Flavia Matrisciano. “Sono davvero emozionato. Siamo riusciti ad organizzare un evento importante, in onore di mio padre. Sarebbe stato sicuramente felice di vedere insieme, tra l’altro in un giorno speciale come quello di San Michele, le squadre di Napoli e Vasto, progetti sportivi che ha sempre sostenuto con passione e nei quali ha creduto sin dal primo momento, proprio come un padre fa coi suoi figli” ha dichiarato Alfredo Amoroso, amministratore delegato della GeVi Napoli e figlio del compianto Michele.