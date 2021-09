Pallanuoto, il Setterosa di Silipo strizza l'occhio al Mondiale in Giappone La squadra è in raduno a Ostia, il vero obiettivo è quello del torneo iridato a maggio 2022.

La stagione del Setterosa, che dopo il fallimento del torneo preolimpico di Trieste, è stato affidato al napoletano Carlo Silipo, è ricominciata col raduno di Ostia iniziato lunedì 27 settembre. Silipo ha convocato Anna Repetto (NC Milano), Arianna Gragnolati e Fabiana Sparano (CSS Verona), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebiscito Padova), Sara Centanni (Plebiscito Padova), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Silvia Avegno, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere, Luna Di Claudio e Chiara Ranalli (SIS Roma), Valeria Palmieri, Giulia Viacava, Roberta Marletta e Isabella Riccioli (L'Ekipe Orizzonte), Giulia Emmolo (Fiamme Oro/L'Ekipe Orizzonte).

Il primo obiettivo della gestione di Carlo Silipo, grande protagonista dei successi del Settebello negli anni ‘90 con Ratko Rudic in panchina, è quello di arrivare al massimo ai Mondiali di Fukuoka in Giappone, in programma dal 13 al 29 maggio 2022. Tornare competitivi è il primo obiettivo per poi lanciarsi all’inseguimento della qualificazione per Parigi 2024 nei quindi mesi successivi.