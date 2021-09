Napoli, con lo Spartak Mosca turnover ragionato in vista della Fiorentina Ecco le possibili novità dal primo minuto rispetto all'undici iniziale opposto al Cagliari

Un turnover ragionato per gestire uomini, energie e impegni ravvicinati senza minare gli equilibri raggiunti, continuando a vincere. Più facile a dirsi che a farsi, ma Spalletti deve riuscire a trovare la proverbiale quadratura del cerchio per brindare al primo successo stagionale in Europa League permettendo ad alcuni dei protagonisti dell'avvio super in campionato di rifiatare in vista della sfida casalinga con la Fiorentina. Sarà, dunque, un Napoli parzialmente rivisitato, sotto il profilo degli interpreti, quello che stasera, alle 18,45, affronterà lo Spartak Mosca allo stadio “Maradona” nella seconda giornata del girone C. Il tecnico di Certaldo ha annunciato novità dal primo minuto rispetto alla sfida con il Cagliari. In attacco è scontato l'impiego di Lozano al posto di Politano, continueranno il proprio percorso di alternanza per ciò che concerne l'impiego nell'undici titolare. Anche in difesa non dovrebbero esserci sorprese con l'inserimento di Manolas in favore di Rrhamani. I punti interrogativi sono legati a Meret, che potrebbe essere rilanciato dopo l'infortunio rimediato a Udine; Demme che, in ogni caso, dal fischio d'inizio o a gara in corso farà rifiatare Fabián Ruiz o Anguissa e Malcuit, che agendo a destra renderebbe necessario lo spostamento di Di Lorenzo nello slot abitualmente occupato da Mario Rui. Si vedrà, ma almeno per quattro undicesimi gli azzurri cambieranno con l'auspicio che il risultato resti lo stesso.