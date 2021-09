Boxe: Bergamasco torna a casa in attesa di una nuova avventura Il tecnico di Torre Annunziata ha terminato il suo lavoro in India.

Raffaele Bergamasco, classe 1971, è un ex pugile ed allenatore di Torre Annunziata, capace di portare il verbo della boxe in giro per il mondo anche in paese come l’India dove la tradizione va ancora costruita. La sua avventura a Nuova Delhi è finita, un po’ a sorpresa, ma sicuramente in maniera trionfale. Il tecnico campano ha guidato Lovlina Borgohain alla conquista della medaglia di bronzo nei pesi welter, facendola diventare la prima donna indiana capace di salire sul podio nella boxe alle Olimpiadi. Un traguardo che però non gli è valsa la riconferma che lui desiderava, come ha annunciato tramite i suoi canali social, salutando e ringraziando chi ha reso speciale la sua avventura in India.

“Oggi 30 settembre 2021 finisce il mio contratto con SAI & BFI e subito dopo partirò per l'Italia per rilassarmi con la mia famiglia. Mi sarebbe piaciuto continuare il mio lavoro per un altro ciclo olimpico, ma come tutte le storie, belle o brutte, finiscono e per me è il momento giusto. Sono grato a SAI e BFI per l'opportunità fornita negli ultimi 4 anni e praticamente tutti noi abbiamo vissuto come una famiglia qui in India lavorando insieme per i nostri obiettivi comuni. Abbiamo sognato insieme e lavorato duramente per scolpire storie di successo elevando i giovani e le donne d'élite del pugilato in India e ora stiamo raccogliendo alcuni dei migliori frutti dei nostri sforzi per questi anni. Ringrazio inoltre tutti gli allenatori e lo staff di supporto che mi sono stati accanto e mi hanno aiutato ad allenare efficacemente attraverso la loro estrema professionalità per raggiungere i risultati di oggi. Per tutte le ragazze, "credo" sono stato un padre, un fratello, un amico, ma soprattutto un severo coach che, attraverso varie difficoltà, vi ha fatto raggiungere lo stato attuale e sarò sempre qui a guidarvi se avrete bisogno di me in futuro. Ringrazio infine tutti coloro che mi hanno aiutato, direttamente o indirettamente, per aver reso confortevole il mio soggiorno in India, con un ricordo speciale al signor Sacheti che quest'anno ci ha lasciati e così ho perso un buon amico. Il giornale più famoso Hindustan Time Ha scritto "I risultati ottenuti, rendono l'italiano l'allenatore di maggior successo che la squadra di boxe femminile indiana abbia mai avuto". Non so se risponde al vero, ma sono sicuro che faranno ancora grandi cose, sapendo di poter contare su di me sempre. Con tutti i bei ricordi mi congedo e continuo il mio viaggio della vita, per adesso facendo il nonno”.

Raffaele Bergamasco torna “sul mercato” della grande boxe internazionale e, viste le sue eccezionali qualità come allenatore, non resterà a lungo a casa a godersi la famiglia. Parigi dista solo tre anni e molto probabilmente lo vedremo anche a bordo ring nella capitale francese a dare consigli e incitare le sue atlete.