Incredibile 3-2 Spartak al Maradona, Napoli ko in Europa League Gol lampo di Elmas (11 secondi), rosso per Mario Rui che condiziona la sfida per gli azzurri

Al "Maradona" succede di tutto. Il Napoli va avanti dopo 11 secondi con Elmas (gol più veloce per una squadra italiana in Europa League), ma si complica la vita. Il VAR determina il rosso diretto per Mario Rui e nella ripresa lo Spartak firma il ribaltone con la doppietta di Promes intervallata dal gol di Ignatov per il 3-1 degli ospiti. Più di cento minuti giocati con recuperi infiniti nel primo e nel secondo tempo: nel finale Osimhen rilancia il Napoli (2-3) per gli ultimi tentativi, ma i russi - in 10 nei minuti conclusivi - passano a Fuorigrotta e ridisegnano gli equilibri del girone C. Il Legia vince con il Leicester (1-0) e vola al primo posto (6 punti e punteggio pieno) con lo Spartak secondo (3 punti) e le favorite alla vigilia, gli inglesi e il Napoli, costrette a un solo punto dopo due turni. Prima sconfitta ufficiale per gli azzurri di Spalletti.

UEFA Europa League

Girone C - Seconda Giornata

Napoli - Spartak Mosca 2-3 (1-0 pt)

Marcatori: 1' pt Elmas (N), 10' st, 45' st Promes (S), 35' st Ignatov (S), 49' st Osimhen (N)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas (37' st Ounas), Fabian Ruiz, Zielinski (1' st Anguissa); Politano (29' st Lozano), Petagna (1' st Osimhen), Insigne (41' st Malcuit). All. Spalletti. A disp. Ospina, Idasiak, Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, Demme, Mertens.

Spartak Mosca (3-5-2): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov (28' st Ignatov), Bakaev (44' st Lomovitskiy), Umyarov, Ayrton; Ponce (47' pt Sobolev), Promes. All. Rui Vitoria. A disp. Rebrov, Selikhov, Gaponov, Yeschenko, Melinkov.

Arbitro: Kruzliak.

Espulsi: 30' pt Mario Rui (N), 37' st Caufriez (S).

Ammoniti: Di Lorenzo, Koulibaly, Fabian Ruiz, Manolas (N).Ponce, Litvinov, Sobolev, Ayrton, Maksimenko, Umyarov (S).

Recupero: 5' pt, 6' st.