Napoli, Spalletti eletto allenatore del mese in Serie A Ecco quando il tecnico sarà premiato. Importanti novità sul fronte del rinnovo di Insigne

Luciano Spalletti è stato nominato allenatore del mese dalla Lega Serie A. Il trainer del Napoli corona così lo strepitoso settembre alla guida degli azzurri, unici a essere ancora imbattuti in campionato e al comando della classifica grazie ai 6 successi consecutivi inanellati. La consegna del premio avverrà prima della gara casalinga con il Torino, in programma domenica 17 ottobre. Ad assegnare il riconoscimento una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive, che hanno valutato e votato i mister del massimo torneo italiano in base a criteri tecnico sportivi, di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, ma anche realativi al comportamento e al fair play dimostrato durante le partite. “Siamo molto contenti di assegnare il primo premio “coach of the month” a Luciano Spalletti, che si sta dimostrando ancora una volta uno dei più importanti allenatori d'Europa” ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A. “La sua esperienza e la capacità di ottenere sempre il massimo dai propri giocatori hanno permesso al Napoli di esprimere un gioco spettacolare e al tempo stesso efficace. Sei successi nelle prime sei giornate, il secondo miglior attacco con 16 reti e la miglior difesa con 2 gol subiti certificano l'ottimo lavoro svolto dal mister della prima in classifica”. E può presto arrivare un'altra buona notizia. Il rinnovo del contratto di Insigne potrebbe essere definito già la prossima settimana a Roma nella sede della Filmauro. L'impasse sembra vicina a essere superata. Si va verso la “fumata bianca”.