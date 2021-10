Napoli Basket, riaperta la campagna abbonamenti. Testa alla Reggiana Domenica, con palla a due alle 20.45, sarà sfida contro la Unahotels Reggio Emilia

La Gevi Napoli ha ufficializzato la riapertura della campagna abbonamenti con l'aggiornamento dei prezzi per le tessere dopo la prima gara giocata tra le mura amiche contro l'A|X Armani Exchange Milano. L'abbonamento per assistere alle restanti quattordici gare casalinghe della squadra azzurra è acquistabile sul circuito Viva Ticket (punti vendita e online). Domenica, con palla a due alle 20.45, sarà sfida contro la Unahotels Reggio Emilia all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, palasport che ospita le gare casalinghe della squadra biancorossa. Napoli andrà a caccia del primo successo in Serie A dopo il debutto con sconfitta contro la corazzata allenata da Ettore Messina, vincente ieri nella prima giornata di EuroLeague 2021/2022 sul Cska Mosca.

Campagna Abbonamenti Napoli Basket - I costi*

Tribuna Centralissima 565 euro, ridotto 365

Tribuna Centrale 365 euro, ridotto 225

Tribuna Laterale 245 euro, ridotto 175

Tribuna Curva 160 euro, ridotto 110

* Prezzi aggiornati dopo la prima gara giocata al PalaBarbuto