FIP Campania, aperte le iscrizioni per il corso d'allievo allenatore I dettagli per il corso che inizierà a metà novembre e terminerà entro il 28 febbraio

Sono aperte le iscrizioni al corso di allievo allenatore di pallacanestro. La scadenza è fissata per il prossimo 24 ottobre. Il corso, con struttura periodica a carattere provinciale o interprovinciale, sarà articolato con lezioni teoriche in e-learning e live sulla piattaforma zoom, 16 ore in palestra (4 incontri più uno destinato agli esami) presentati in questa tabella ufficiale.

Non sono ufficiale le date del corso che, però, inizierà a metà novembre e terminerà non oltre il 28 febbraio (data ultima di fine corso). L'ammissione è consentita a chi ha compiuto il diciottesimo anno di età alla data dell'esame finale, a chi è idoneo fisicamente alla pratica sportiva agonistica della pallacanestro, condizione che deve essere certificata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative con certificato medico d’idoneità fisica agonistica (prevista deroga per i diversamente abili). Altri dettagli dell'iscrizione sono consultabili sul sito della FIP Campania.