Tennis, in A2 il TC Vomero è pronto all'esordio contro Padova Domenica 3 ottobre al circolo partenopeo è attesa la Canottieri per la prima giornata del girone.

Ventotto squadre al via con un sogno comune: entrare nel gotha del tennis italiano. Inizia il campionato di serie A2 maschile che vedrà al via anche il Tennis Club Vomero 1907. L’esordio dei partenopei è in programma domenica 3 ottobre tra le mura amiche contro la Canottieri Padova.

Il circolo collinare del presidente Dino Causa si presenta con un roster di tutto rispetto tra cui l’olandese Robin Haase, attualmente numero 228 della classifica ATP, con un passato da numero 33 nel 2012. Un rinforzo importante che insieme a Juan Pablo Varillas (Perù), Daniel Gimeno Traver (Spagna) Facundo Juarez (2.2), Mauro De Maio (2.2), Pasquale De Giorgio (2.2), Giuseppe Caparco (2.3), Patricio Heras (2.3), Domenico Cutuli (2.4), Mariano Esposito (2.5) (capitano giocatore), Giuseppe Pazzi (2.6), Gianmarco Cacace (2.6), Ciro Peluso (2.7), Matteo Giordano (2.7), Filippo Sbriglia, (2.8), proverà a fare un torneo da protagonista. Il girone del TC Vomero 1907 comprende il Circolo Tennis Bari, l’Eur Sporting Club di Roma, il TC Sinalunga, l’ASD Tennis Viserba e il TC Siracusa di Alessio Di Mauro, ex numero 68 del mondo e protagonista anche in Coppa Davis con l’Italia. Il torneo di serie A2 maschile, che lo scorso anno per via della pandemia si era disputato in piena estate, torna nella sua collocazione abituale e promette grandi match visto che ci sono anche tanti altri giocatori importanti ingaggiati dai vari circoli. Da tenere d’occhio anche i veterani Jiry Vaseli e Egor Gerasimov, poi ci sono i giovanissimi azzurri come Luca Nardi e Matteo Gigante che hanno cominciato a raccogliere risultati nel circuito Challenger.