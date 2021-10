Verso Reggiana-Napoli, Sacripanti: "Gara dura, ma stiamo crescendo" Il coach della Gevi: "C'è grande curiosità da parte di tutti. Scenderemo in campo per vincere"

"Dopo la sfida con Milano parte il nostro campionato con una gara molto dura sul campo di Reggio Emilia": così coach Stefano Sacripanti ha presentato Reggiana-Napoli, in programma domani (palla a due alle 20.45) all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. "Noi, piano piano, stiamo crescendo così come anche i nostri avversari. - ha spiegato il tecnico della Gevi - Sarà una partita dove l'aspetto tattico avrà la sua importanza poiché loro sono una squadra ben organizzata. Siamo alla prima trasferta, dovremo essere bravi ad avere l'approccio giusto per rimanere in gara. C'è grande curiosità da parte di tutti, la tensione sta crescendo. Scenderemo in campo per vincere la gara". Frank Elegar è l'unico ex della gara. Il centro azzurro ha indossato la canotta della Pallacanestro Reggiana nella scorsa stagione.