Verso Reggiana-Napoli, Caja: "Vogliamo confermarci in casa" Il coach della Unahotels: "Ritrovo Mayo, Rich ed Elegar: molto preziosi nelle mie squadre"

"Dopo la vittoria di domenica scorsa, siamo tornati in palestra con il focus puntato fin da subito sulla gara contro Napoli". Così Attilio Caja ha presentato la prossima gara della sua Pallacanestro Reggiana, che domani (palla a due alle 20.45) all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, parquet casalingo degli emiliani, affronterà la Gevi Napoli. "Sappiamo che questo tipo di partite sono molto importanti, soprattutto quando affrontate davanti alle mura amiche. - ha aggiunto Caja - In questa fase di riapertura graduale degli impianti vogliamo anche esprimere tutta la nostra gratitudine verso i tifosi che ci seguiranno venendo da Reggio a Bologna mostrandoci tutto il loro supporto e quindi vogliamo fare bene anche per loro. Ci siamo preparati nel modo giusto per questa sfida, i ragazzi stanno avendo un’ottima attitudine ed un bell’atteggiamento nel lavoro settimanale in allenamento".

La Gevi - "Il primo pensiero riguardo Napoli va al piacere nell’affrontare tre giocatori come Mayo, Rich ed Elegar che ho già allenato in passato e che, nelle rispettive annate, sono stati molto preziosi. A questi atleti di qualità aggiungiamo un allenatore esperto come Sacripanti che sa come far rendere i propri giocatori”.