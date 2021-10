Napoli, caccia alla settima vittoria di fila: Spalletti riparte dalle certezze Fiorentina-Napoli (ore 18) sarà diretta da Sozza (Bindoni e Lo Cicero assistenti)

Analizzare i punti di difficoltà riscontrati nell'ultimo match giocato, ma non solo per la sconfitta, perché sempre nel day after occorre la sintesi tra gli errori commessi e gli aspetti di vantaggio: così Luciano Spalletti ha aperto la conferenza stampa pre-gara e lanciato un segnale verso la trasferta di Firenze. Alle 18 il Napoli sarà impegnato al "Franchi" e il tecnico di Certaldo riproporrà André Anguissa e Victor Osimhen dal primo minuto contro la Fiorentina. Modulo 4-2-3-1 per gli azzurri con Amir Rrahmani al centro della difesa a far coppia con Kalidou Koulibaly e Mario Rui sulla fascia, chiamato a cancellare il rosso diretto rimediato con lo Spartak, l'inferiorità numerica che ha condizionato la seconda gara di Europa League. Nella conferenza stampa Spalletti ha sottolineato la qualità di Vincenzo Italiano, tecnico vincente, promosso in Serie B e in Serie A, capace di salvare lo Spezia in massima serie e subito dall'ottimo impatto anche in una piazza come Firenze.

L'arbitro - Fiorentina-Napoli sarà diretta da Simone Sozza di Seregno con Daniele Bindoni di Venezia e Alessandro Lo Cicero di Brescia assistenti e Marco Serra di Torino quarto ufficiale (al VAR Gianluca Aureliano di Bologna e Filippo Meli di Parma).