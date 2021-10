Turris, prima gioia casalinga stagionale: 3-1 al Latina, terza vittoria di fila I corallini sfatano il tabù "Liguori" con le reti di Giannone, Tascone e Leonetti

Prima vittoria casalinga stagionale e terza di fila per la Turris, che nella settima giornata del girone C di Serie C batte il Latina con il finale di 3-1. Al “Liguori” reti di Giannone e Tascone nel primo tempo, momentaneo 2-1 di Nicolao e tris di Leonetti.

Il tabellino.

Turris – Latina 3-1

Marcatori: pt 24' Giannone, 33' Tascone; st 8' Nicolao, 14' Leonetti.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Ghislandi, Franco, Tascone (45' st Finardi), Varutti (20' st Loreto); Giannone (36' st Longo), Santaniello (36' st Sartore), Leonetti (20' st Bordo). A disp: Abagnale, Zanoni, Lorenzini, Giofré, Iglio, D'Oriano, Pavone. All: Caneo.

Latina (4-3-3): Cardinali; De Santis, Giorgini (26' st Rossi), Esposito, Nicolao (40' st Jefferson); Tessiore, Amadio, Barberini (21' st Marcucci); Di Livio, Carletti (26' st Sane), Rosseti. A disp: Alonzi, Ercolano, Spinozzi, Andrade, Celli, Mascia, Atiagli. All.: Di Donato.

Arbitro: Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Assistenti: Poentini della sezione di Pesaro e Dell'Orco della sezione di Policoro. Quarto Ufficiale: Caldera della sezione di Como.

Note: Ammoniti Manzi, Di Nunzio, Esempio, Perina, Longo. Recupero: pt 1', st 3'. Spettatori: 750 circa, di cui 60 ospiti.