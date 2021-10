Juve Stabia - Palermo, la probabile formazione delle vespe Novellino deve rinunciare a tre calciatori, ma recupera Todisco e un'altra pedina fondamentale

Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico Walter Alfredo Novellino ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il Juve Stabia - Palermo, valida per la settima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, lunedì 4 ottobre 2021, alle 21, allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia. Indisponibili Cinaglia, Davì, Pozzer. Rientra Eusepi dopo la lussazione della spalla sinistra che lo ha costretto fuori dalla gara casalinga con l'Avellino. Fa parte della lista anche il difensore Todisco.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Lazzari, Russo, Sarri.

Difensori: Caldore, Donati, Esposito, Rizzo, Tonucci, Todisco, Troest.

Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Guarracino, Scaccabarozzi, Schiavi, Squizzato.

Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Eusepi, Evacuo, Lipari, Panico, Stoppa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-2-3-1): Lazzari; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Altobelli, Berardocco; Bentivegna, Schiavi, Panico; Evacuo. A disp.: Russo, Sarri, Esposito, Todisco, Troest, Guarracino, Scaccabarozzi, Squizzato, Della Pietra, Eusepi, Lipari, Stoppa. All.: Novellino.