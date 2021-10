Serie A Basket, Napoli ko con Reggio Emilia 102-90 Ottima Gevi fino al 25', buoni segnali da Rich, ma vince la squadra di Caja (35-23 nel terzo quarto)

Parziale di 35-23 per la Pallacanestro Reggiana nel terzo quarto e cambio d'inerzia per il 24-18 dell'ultimo periodo che determina il successo dei padroni di casa (102-90) su un Napoli Basket sconfitto e dall'alto impatto fino al 25'. Quanto prodotto per più di due quarti non basta alla squadra azzurra. Parziali di 26-27, 17-25, 35-23 e 24-18: successo della Unahotels, allenata da Attilio Caja, che trova in Osvaldas Olisevicius il top-scorer con 20 punti. Per la Gevi ci sono i 22 punti di Josh Mayo, miglior realizzatore della serata dell'Unipol Arena. Frank Elegar realizza 8 punti da ex. Jason Rich si rilancia con 14 punti. Buona prova, ma non sui quaranta minuti e Napoli rientra con il secondo ko consecutivo.

LegaBasket Serie A

Seconda Giornata

Unahotels Reggio Emilia - Gevi Napoli 102-90

Parziali: 26-27, 17-25, ,35-23, 24-18

Reggio Emilia: Thompson Jr 11, Hopkins 10, Candi 13, Baldi Rossi 6, Strautins, Crawford 11, Colombo, Cinciarini 8, Johnson 6, Olisevicius 20, Bonacini, Diouf 8. All. Caja.

Napoli: Zerini 6, McDuffie 16, Cannavina, Matera, Velicka 9, Parks 13, Marini, Mayo 22, Elegar 8, Uglietti, Lombardi 8, Rich 14. All. Sacripanti.

Arbitri: Rossi, Perciavalle, Dori.