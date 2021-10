"Scimmia di... mi hanno chiamato così". Koulibaly: "Vanno identificati" Vergogna razzista in Fiorentina-Napoli, ululati e insulti per il difensore, Anguissa e Osimhen

«"Scimmia di...", mi hanno chiamato così». Kalidou Koulibaly ha scritto sui canali ufficiali social per rimarcare quanto tristemente accaduto allo stadio "Artemio Franchi" nel corso di Fiorentina-Napoli e al termine della sfida. Vergogna razzista con ululati e insulti diretti al difensore centrale del Napoli e a due compagni di squadra, André Anguissa e Victor Osimhen. Nel tweet pubblicato in mattinata, in cui ha tradotto in francese e in inglese l'epiteto indegno subito, Koulibaly ha aggiunto: "Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre". Sono arrivate prontamente le scuse da parte della Fiorentina e del direttore generale del club viola, Joe Barone. Koulibaly è stato sentito dagli ispettori della procura federale.