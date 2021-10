Challenger di Napoli, in attesa di Giustino occhi puntati sul baby Nardi Il napoletano esordirà nei prossimi giorni contro Bonadio, oggi anche il derby Vavassori-Agamennone.

Inizia oggi la “Tennis Napoli Cup by Arnone”, torneo Challenger con un montepremi di 44.820 dollari sui campi in terra rossa del Tennis Club Napoli. Il main draw promette bene e già nella prima giornata ci saranno gli attesissimi esordi di quattro azzurri. La giovane wild card Luca Nardi sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann, numero 125 della classifica Atp, in un match alomeno sulla carta proibitivo visto che il tennista teutonico può essere considerato uno dei favoriti del torneo partenopeo.

Nardi però è dotato di grandi colpi e di un tennis che può dare fastidio a tutti, per questo gli spettatori del Tennis Club Napoli, dove fin ai quarti di finale si entrerà gratuitamente, potranno godersi uno spettacolo di alto livello. In campo anche Gian Marco Moroni che se la vedrà con il serbo Miljan Zekic, mentre c’è grande attesa per il derby tra l’italoargentino Franco Agamennone e Andrea Vavassori, che nonostante si sia dedicato maggiormente al doppio, continua a giocare in singolare nel circuito Challenger.

Napoli però attende con ansia di vedere nei prossimi giorni in campo Lorenzo Giustino. Il tennista partenopeo sfiderà Riccardo Bonadio già battuto due settimane fa a Bucarest nei quarti di finale.