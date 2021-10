Tennis, A2: il Tc Vomero conquista il primo punto contro Padova Decisive le vittorie di Haase, Cacace e del doppio con capitan Esposito e Patricio Heras.

Esordio positivo per il Tennis Club Vomero nella serie A2 maschile. I partenopei sono riusciti a strappare un prezioso punto contro Padova nella prima giornata giocata sui campi in terra rossa e tra le mura amiche. Capitan Mariano Esposito, protagonista anche in doppio, può contare su una buona squadra e la prima giornata ha dato risposte positive.

Nel primo match Giuseppe Caparco è stato superato con un doppio 6-3 da Daniele Valentino in 1:41 di gioco. Ko anche Patricio Heras in due ore di battaglia contro Kiril Kivattsev che, dopo aver perso nettamente il primo parziale per 6-1, si è imposto per 6-4 6-3. Esordio con il club partenopeo anche per l’olandese Robin Haase, che ha vinto per ritiro contro Luca Giacomini tra la delusione dei presenti che avrebbero voluto vedere giocare l’ex top 50 in singolare. Nell’ultimo singolare vittoria fondamentale di Gianmarco Cacace su Leonardo Ruzza per 6-0 6-2.

Nei doppi cocente sconfitta per il due Caparco-Haase contro Ghedin e Kivattsev che si sono imposti con un doppio 6-4. Decisivo il secondo doppio con capitan Mariano Esposito e Patricio Heras che sono riusciti a battere la coppia Lampioni Ruzza per 6-4 6-2 portando il risultato sul 3-3.

Un pareggio prezioso per il Tennis Club Vomero che tornerà in campo domenica 10 ottobre sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Bari battuto 6-0 dal Tennis Viserba nella prima giornata. Nel terzo match del girone 1 il TC Siracusa del’es top 100 Alessio Di Mauro, è stato superato in casa per 6-0 dall’Eur Sporting Club.