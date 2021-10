Juve Stabia, settimo risultato utile di fila: 0-0 al "Menti" col Palermo Terzo pari a reti inviolate consecutivo tra le mura amiche, ma le vespe restano imbattute

Terzo 0-0 casalingo consecutivo per la Juve Stabia di Walter Alfredo Novellino, che allunga a 7 la striscia di risultati utili di fila confermandosi imbattuta nel girone C di Serie C al pari di Bari e Catanzaro. Al "Menti" pari a reti inviolate con il Palermo nella penultima gara in programma del turno, che verrà completato alle 15,30 da Catanzaro - Fidelis Andria.

Il tabellino.

Juve Stabia – Palermo 0-0

Juve Stabia (3-5-2): Sarri; Tonucci, Troest, Caldore (54’ Esposito); Donati, Schiavi (71’ Stoppa), Squizzato (58’ Berardocco), Altobelli, Rizzo; Panico (71’ Bentivegna), Evacuo (54’ Eusepi). A disp.: Russo, Lazzari, Todisco, Scaccabarozzi, Guarracino, Della Pietra, Lipari. All.: Novellino.

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Perrotta, Marconi; Doda, Valente, Dall’Oglio (46’ Luperini), De Rose; Fella (59’ Floriano), Silipo (83’ Giron); Brunori (72’ Soleri). A disp.: Mussolo, Marong, Peretti, Lancini, Corona. All.: Filippi.

Arbitro: Carella della sezione di Bari. Assistenti: Ricciardi della sezione di Ancona e Pedone della sezione di Reggio Calabria. Quarto Ufficiale: Maccarini della sezione di Arezzo.

Note: Espulso al 91' Buttaro per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Dall’Oglio, Altobelli e Squizzato.