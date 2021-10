Boxe: Testa e Carini pronte per il raduno di Assisi Le azzurre si ritrovano dopo le Olimpiadi di Tokyo in preparazione ai Mondiali di Istanbul.

La sbornia Olimpica sta per terminare. La Nazionale Elite di pugilato femminile è pronta a radunarsi per ricominciare un percorso che porterà ai Mondiali di dicembre a Istanbul in Turchia.

Il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi è pronto ad accogliere le convocate dal 7 al 25 ottobre. Ci sarà anche Irma Testa, medaglia di bronzo a Tokyo e vera leader del gruppo azzurro formato anche dall’altra campana Angela Carini, da Giordana Sorrentino e Flavia Severin. Le azzurre saranno seguite dal tecnico Laura Tosti e dal preparatore atletico Mattia Tanci.