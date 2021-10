Tennis, a Napoli tocca a Giustino e Brancaccio. Esordio anche per Travaglia Nella prima giornata bene Vavassori e Moroni, oggi esordio per gli altri azzurri.

La prima giornata del torneo Challenger di Napoli è andata in archivio con delle buone notizie per i colori azzurri. Gian Marco Moroni ha vinto il primo turno contro il serbo Zekic in tre set per 6-1, 6-7, 6-2. Successo nel derby tricolore per Andrea Vavassori sull’italoargentino Franco Agamennone per 2-6, 6-1, 6-2.

Ko invece Luca Nardi contro il tedesco Yannick Hanfmann che dopo aver vinto il primo set 6-0, è stato portato dall’azzurro al terzo e decisivo parziale dopo il 6-2 arrivano nel secondo. Per Nardi però nulla da fare perché il teutonico ha alzato ancora il livello di gioco portando a casa il match per 6-1.

Buone notizie per la Campania sono arrivate dal tabellone di qualificazione dove il 24 enne di Torre del Greco Raul Brancaccio è riuscito a strappare un posto nei sedicesimi di finale vincendo con un doppio 6-2 sul romeno Jecan. Brancaccio tornerà in campo oggi, pioggia permettendo, contro il l’altro romeno Apostol. Esordio anche per Arnaldi e Giannessi in un altro derby azzurro, per Jiulian Ocleppo contro l’olandese Tallon Griekspoor, per Baldi con il lucky loser Jecan, per la wild card Jacopo Berrettini in un altro derby con Andrea Pellegrini, per il grande favorito Stefano Travaglia contro col turco Kirkin, per Flavio Cobolli contro l’olandese de Jong e soprattutto per il napoletano Lorenzo Giustino contro Riccardo Bonadio.