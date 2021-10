Nations League, semifinale: Insigne prima punta con la Spagna Dentro anche Di Lorenzo. Luis Enrique non ha convocato Fabian Ruiz

È il giorno della semifinale della Nations League. Sarà di nuovo Italia-Spagna. Dopo la semifinale di Euro 2020, la vittoria azzurra ai rigori contro la Roja, sarà ancora confronto diretto tra le nazionali guidate da Roberto Mancini e Luis Enrique. Problema attaccanti per l'Italia con il commissario tecnico costretto a fare a meno delle punte centrali, Ciro Immobile e Andrea Belotti. Lorenzo Insigne sarà il "falso nueve" proprio contro chi ha rivisto il ruolo di prima punta nel calcio contemporaneo. Non solo il capitano per il Napoli nell'undici titolare azzurro, che sfiderà la Spagna: sulla fascia destra, per il 4-3-3, ci sarà Giovanni Di Lorenzo.

Luis Enrique ha, invece, deciso di non convocare Fabian Ruiz: il centrocampista del Napoli si è rilanciato con Luciano Spalletti dopo una stagione da più ombre che luci, ma l'avvio stagionale, da protagonista, non è bastato per essere parte del gruppo iberico che, questa sera (al Meazza calcio d'inizio alle 20.45), si giocherà l'accesso alla finale della Nations League. Domani, all'Allianz Stadium di Torino, sarà Belgio-Francia per la seconda semifinale.