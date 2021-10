Serie A, Osimhen è il calciatore del mese di settembre votato dall'AIC Vittoria per l'attaccante nigeriano, leader offensivo degli azzurri di Spalletti

Victor Osimhen è il miglior calciatore del mese di settembre. L'Assocalciatori si è espressa sui top player degli ultimi 30 giorni in Serie A. Vince l'attaccante nigeriano ed ecco quanto presentato dall'AIC sul sito ufficiale: "Osimhen ha dimostrato una determinazione eccezionale, trasformando azioni caotiche in occasioni d’oro, costringendo i difensori a continui duelli fisici, puntando la profondità con una costanza logorante. Pochissimi in Serie A possono difendere la mescola di velocità e potenza di Osimhen. - si legge nella nota dell'Assocalciatori, che presenta la vittoria dell'ex Lille, miglior calciatore del mese - Il Napoli se ne avvantaggia anche quando non tocca palla ma si limita ad allungare le difese". La vittoria di Osimhen si lega a quella di Luciano Spalletti, nominato tecnico del mese di settembre dalla Lega Serie A: numeri strepitosi e premi per il Napoli a punteggio pieno, primo in classifica dopo 7 turni di campionato. È anche il giorno della ripresa della preparazione per il Napoli. Spalletti non potrà contare su gran parte della rosa. Lavoro prettamente fisico fino al weekend, poi passo dopo passo sarà sviluppo tecnico-tattico con i rientri verso la sfida con il Torino, in programma domenica 17 al “Maradona”.