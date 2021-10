Scherma, Tarantino: "La prima volta da CT è una grande emozione" Il tecnico partenopeo sta lavorando a Cascia con la squadra femminile.

Una medaglia d’argento e tre di bronzo. E’ questo il bottino Olimpico di Gigi Tarantino in pedana. E’ stato uno dei grandi della sciabola italiana e ora ha il compito di portare su quel podio ragazzi e ragazze che inseguono “il sogno”. Il neo CT della squadra di sciabola è già al lavoro. A Cascia, dove è in corso il primo raduno col gruppo femminile, sta mettendo le basi per qualcosa di importante. Il tecnico partenopeo ha raccontato le sue emozioni all’ufficio stampa della Federazione Italia Scherma magistralmente guidato dal salernitano Dario Cioffi. Come al solito non si è nascosto, lanciando messaggi chiari.

“Alle ragazze, come prima cosa, ho detto d’inseguire i propri sogni, di dare il massimo sempre, in ogni allenamento, sacrificando tutto ciò che c’è da sacrificare per raggiungere i loro obiettivi. E il più grande è una medaglia olimpica, che l’Italia della sciabola femminile non ha ancora mai vinto”. Parigi 2024 potrebbe essere l’occasione giusta. A Rio de Janeiro nel 2016 l’obiettivo è stato accarezzato in semifinale, a Tokyo era obiettivamente più lontano, ma queste due esperienze devono servire per crescere e agguantare uno storico podio.

Tarantino non ha nascosto nemmeno l’emozione personale che solo la prima volta può regalare. “È stata, non lo nego, un’emozione forte dirigere per la prima volta un allenamento assoluto. Da quando ho cominciato la carriera da maestro, diventare commissario tecnico era la mia grande ambizione. Un sogno che si realizza, e che rappresenta sicuramente una bella responsabilità. Ma è una grande sfida che mi inorgoglisce. E che mi entusiasma”.

La scherma è sempre stata una disciplina che ha regalato tante medaglie e l’attesa è altissima. Dopo Tokyo, dove il problema è stato fondamentalmente non salire sul gradino più alto, bisogna tornare ai fasti di un tempo. “Dalla scherma italiana ci si aspetta sempre tanto –sottolinea Tarantino-, e anche in uno scenario internazionale di grande competitività, come quello che si è delineato negli ultimi anni, possiamo e vogliamo essere sempre al top. Sono convinto che con un’ottima organizzazione e una programmazione mirata si possano ottenere risultati di rilievo”. Tarantino è pronto a mettere a disposizione la sua esperienza.