Schema, Cuomo convocato per il primo raduno della Nazionale di spada maschile Il giovane talento partenopeo prenderà parte al ritiro di Tirrenia, il primo senza papà Sandro.

Il nuovo corso della spada italiana sarà guidato dal Commissario Tecnico Dario Chiadò che ha preso il posto del napoletano Sandro Cuomo. Si parte venerdì 8 ottobre col primo raduno in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in Toscana con 20 spadisti e altrettante spadiste. Tutti insieme per fare gruppo e lavorare in vista di un 2022 ricco di appuntamenti. Ripartirà la Coppa del Mondo e soprattutto ci saranno Europei e Mondiali. Inoltre Parigi non è poi così lontana.

Tra qualche mese inizierà la caccia ai pass per volare nella capitale transalpina. Tra i convocati della Nazionale maschile ci sarà anche uno dei migliori talenti della squadra azzurra, il napoletano Valerio Cuomo, figlio di Sandro che dopo le Olimpiadi non è stato confermato come CT, e grande protagonista durante l’attività giovanile. Dopo aver assaggiato già la scena internazionale prima dell’arrivo della pandemia, ora va alla ricerca del salto di qualità per diventare uno dei big azzurri.

Di seguito i convocati del CT Chiadò per il primo raduno: Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Fabrizio Citro, Valerio Cuomo, Daniel De Mola, Matteo Di Coste, Davide Di Veroli, Edoardo Foti, Giulio Gaetani, Enrico Garozzo, Giorgio Guerriero, Marco Molluso, Edoardo Munzone, Giacomo Paolini, Paolo Pizzo, Andrea Russo, Andrea Santarelli, Matteo Tagliariol, Andrea Vallosio e Federico Vismara.