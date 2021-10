Napoli: terapie per Ounas, personalizzato per Lobotka Mertens spicca tra i big che lavorano a Castel Volturno: sprint verso il ritorno in campo

Seduta mattutina per il Napoli al training center di Castel Volturno. Luciano Spalletti lavora con il gruppo condizionato dalle assenze dei tanti nazionali in giro per il mondo. Sessione con attivazione e poi lavoro atletico per gli azzurri, che hanno completato l'allenamento con una partitina a campo ridotto. Terapie per Adam Ounas con Stanislav Lobotka ancora limitato al lavoro personalizzato.

Dries Mertens spicca tra i big presenti a Castel Volturno con Fabian Ruiz, Diego Demme e Matteo Politano. Il belga prova lo sprint nella seconda pausa Nazionali per ritrovare davvero il terreno di gioco nelle prossime gare ufficiali. La trasferta di Firenze ha garantito 6 minuti all'attaccante nel percorso di recupero dall'operazione alla spalla sinistra a cui si è sottoposto subito dopo la conclusione dell'avventura del suo Belgio a Euro 2020. Mertens può risultare come il jolly offensivo al rientro dei nazionali per Spalletti e ancora di più nelle prime settimane del 2022, quando lo staff tecnico partenopeo sarà costretto a fare a meno di Victor Osimhen, che come Kalidou Koulibaly e André Anguissa saranno impegnati in Coppa d'Africa.