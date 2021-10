Verso Napoli-Torino, Juric perde Verdi Non mancano i grattacapi per il tecnico croato nella seconda pausa Nazionali

Simone Verdi non sarà a disposizione di Ivan Juric per la sfida con il Napoli, in programma domenica 17 (ore 18) allo stadio "Diego Armando Maradona". Il Torino non potrà contare sull'ex di turno, che aveva accusato un fastidio al muscolo flessore nella rifinitura prima del derby perso con la Juventus (0-1). Verdi si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. "La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica", si legge nella nota del club granata, ma Verdi è praticamente fuori dai giochi per la trasferta di Napoli. Non mancano i grattacapi per Juric. Programma differenziato per Rolando Mandragora, limitato da un lieve fastidio al ginocchio destro, e per Tommaso Pobega, che accusa un lieve sovraccarico ai flessori). Seduta individuale ad altà intensità, in campo, per Andrea Belotti, fermo dalla seconda giornata di campionato. Solo terapie per Marko Pjaca e Dennis Praet.