Napoli, Koulibaly è il giocatore del mese di settembre per la Lega Serie A Numeri super e altro titolo per i primi 30 giorni di campionato per la squadra azzurra

Kalidou Koulibaly ha vinto l'EA Sports Player of the Month per il mese di settembre, assegnato dalla Lega Serie A. Altro premio in casa Napoli dopo la vittoria dell'allenatore del mese per Luciano Spalletti e del calciatore del mese assegnato dall'Assocalciatori per Victor Osimhen. Koulibaly riceverà il titolo domenica 17, alle 18, poco prima del calcio d'inizio della sfida Napoli-Torino.

"È la prima volta da quando è stato istituito questo riconoscimento che il premio viene assegnato a un difensore. - ha affermato l'amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo - Kalidou Koulibaly ha certamente dimostrato in questi anni di essere tra i difensori più forti del panorama internazionale. Forza, velocità e capacità di leggere le situazioni di gioco fanno di Koulibaly un calciatore determinante per il Napoli, capace di risultare importante anche nell’area avversaria, come dimostrano i due gol segnati in questo inizio di campionato".

Koulibaly ha conquistato il titolo di calciatore del mese con il 96.8 per cento di indice d'efficienza tecnica, il 96.2 per cento di indice d'efficeenza fisica, il 97.2 per cento di indice di pressing e il 96.3 per cento per lettura in anticipo delle situazioni tattiche.