Basket, Serie B: Pozzuoli-Ruvo si giocherà a porte chiuse "Momentanea mancanza del certificato di agibilità dell’impianto di via Solfatara"

La gara tra la Virtus Bava Pozzuoli e la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, in programma domani (palla a due alle 19) e valida per la seconda giornata del girone D di Serie B, si giocherà a porte chiuse. "Momentanea mancanza del certificato di agibilità dell’impianto di via Solfatara": ecco quanto presentato tramite nota ufficiale dal club puteolano per il PalaErrico, la struttura sportiva che ospita le gare casalinghe della squadra allenata da coach Valerio Spinelli. La sfida sarà diretta dagli arbitri, Marco Guarino e Marco Palazzo di Campobasso.

La gara - Nel presentare il match di domani la Virtus Pozzuoli ha sottolineato la qualità di Ruvo, allenata dal coach napoletano, Francesco Ponticiello, "una delle formazioni meglio allestite del campionato, come dimostrato nella gara contro Salerno vinta 78-62. Il roster è composto da giocatori esperti, primo tra tutti l’ala Mattia Mastroianni, miglior realizzatore della scorsa partita. Le guardie sono Ciribeni e Hidalgo: il primo è una riconferma, ha realizzato 10 punti nella prima gara di campionato, mentre la scorsa stagione la sua media è stata di 14.2 con un best di 23 punti".