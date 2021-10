La Juve Stabia perde l'imbattibilità: il Catania vince 3-2, non basta Eusepi Gli etnei vanno avanti di due gol, poi una doppietta dell'attaccante delle vespe. Decide Russini

Si ferma a 7 la striscia di risultati utili consecutivi della Juve Stabia, battuta, per la prima volta in stagione in campionato, a Catania con il finale di 3-2. Non basta una doppietta di Eusepi, che aveva rimontato i gol di Moro e Russini. Proprio quest'ultimo ha deciso, a metà ripresa, la gara valida per l'ottava giornata del girone C di Serie C.

Il tabellino.

Catania – Juve Stabia 3-2

Marcatori: pt 8' Moro, 15' Russini, 25' Eusepi, 29' Eusepi; st 19' Russini.

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Pinto (38' pt Ropolo); Rosaia, Cataldi (27' st Provenzano), Greco (43' st Claiton); Piccolo (1' st Ceccarelli), Moro, Russini (27' st Biondi). A disp.: Borriello; Pino, Zanchi, Izco, Maldonado, Russotto, Sipos. All.: Baldini.

Juve Stabia (4-3-3): Sarri; Tonucci, Troest, Rizzo, Donati; Berardocco (28' st Evacuo), Scaccabarozzi (16' st Stoppa), Altobelli; Bentivegna (16' st Schiavi), Panico, Eusepi (38' st Lipari). A disp.: Russo, Lazzari; Esposito, Caldore, Davì, Squizzato, Guarracino, Della Pietra. All.: Novellino.

Arbitro: Giordano della sezione di Novara. Assistenti: Stringini della sezione di Avezzano e Carrelli della sezione di Campobasso. Quarto Ufficiale: Emmanuele della sezione di Pisa.

Note: Ammoniti: Berardocco, Scaccabarozzi, Cataldi, Panico, Schiavi, Ropulo, Biondi. Angoli: 1-4. Recupero: pt 2', st 5'.